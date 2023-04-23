Франция пообещала поставить на Украину морские суда и автобусы

Накануне американский бизнесмен Илон Маск, который основал компании Tesla и SpaceX, рассказал, что отправлял на Украину пожертвования общей суммой в 100 миллионов долларов. Этой информацией он поделился в ответ на выпад писателя Стивена Кинга в соцсетях.