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Франция пообещала поставить на Украину морские суда и автобусы

Политика
Франция пообещала поставить на Украину морские суда и автобусы

Французские власти пообещали поставить на Украину морские суда и автобусы. Об этом со ссылкой на Минэкологии страны сообщает агентство France Presse.

Киевским властям пообещали поставить из Франции лоцманские суда и автобусы. При этом наземный транспорт в издании назвали «дополнительным».

Накануне американский бизнесмен Илон Маск, который основал компании Tesla и SpaceX, рассказал, что отправлял на Украину пожертвования общей суммой в 100 миллионов долларов. Этой информацией он поделился в ответ на выпад писателя Стивена Кинга в соцсетях.
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