Нападающий «Венеции» Денис Черышев забил гол в матче 34-го тура серии B против «Тернаны»

Нападающий ФК «Венеция» россиянин Денис Черышев забил гол в матче 34-го тура итальянской Серии B против «Тернаны».
Россиянин оформил свой гол на 72-й минуте встречи. После чего счет в матче стал уже разгромным — 4:1 в пользу венецианцев. Это четвертый гол Черышева за итальянскую команду из второго футбольного дивизиона.
В текущем сезоне российский форвард участвовал в 20 играх за команду. На свой счет он записал четыре мяча и две голевые передачи.
Ранее журналисты написали, что российский футболист Денис Черышев назвал честью возможность играть с португальцем Криштиану Роналду в одной команде