Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Нападающий «Венеции» Денис Черышев забил гол в матче 34-го тура серии B против «Тернаны»

Спорт
Нападающий «Венеции» Денис Черышев забил гол в матче 34-го тура серии B против «Тернаны»

Нападающий ФК «Венеция» россиянин Денис Черышев забил гол в матче 34-го тура итальянской Серии B против «Тернаны».

Россиянин оформил свой гол на 72-й минуте встречи. После чего счет в матче стал уже разгромным — 4:1 в пользу венецианцев. Это четвертый гол Черышева за итальянскую команду из второго футбольного дивизиона.

В текущем сезоне российский форвард участвовал в 20 играх за команду. На свой счет он записал четыре мяча и две голевые передачи.

Ранее журналисты написали, что российский футболист Денис Черышев назвал честью возможность играть с португальцем Криштиану Роналду в одной команде
денис черышев италия футбол
Военкоры ФАН