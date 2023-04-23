Гол Ильина обеспечил «Ахмату» победу над «Сочи» в 24-м туре РПЛ

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже до пяти матчей. Команда из Грозного с 40 очками идет пятой в высшем футбольном дивизионе РФ. Футболисты «Сочи» проиграли третью встречу подряд и занимают 9-ю позицию в турнирной таблице, набрав 31 очко.