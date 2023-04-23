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Гол Ильина обеспечил «Ахмату» победу над «Сочи» в 24-м туре РПЛ

Спорт
Гол Ильина обеспечил «Ахмату» победу над «Сочи» в 24-м туре РПЛ

Грозненский ФК «Ахмат» на своем поле выиграл у «Сочи» в игре 24-го тура чемпионата России по футболу.

Встреча состоялась в столице Чечни на «Ахмат Арене» и закончилась с минимальным счетом 1:0 в пользу хозяев. Единственный мяч, забитый на 86-й минуте, записал в свой актив нападающий «Ахмата» Владимир Ильин.

«Ахмат» продлил беспроигрышную серию в Российской премьер-лиге (РПЛ) уже до пяти матчей. Команда из Грозного с 40 очками идет пятой в высшем футбольном дивизионе РФ. Футболисты «Сочи» проиграли третью встречу подряд и занимают 9-ю позицию в турнирной таблице, набрав 31 очко.

В следующем туре 29 апреля «Ахмат» примет на своем стадионе ЦСКА, а днем позже «Сочи» дома сыграет против столичного «Торпедо».

Ранее медиа писали, что туркменский специалист Курбан Бердыев покинул пост главного тренера футбольного клуба «Сочи».
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