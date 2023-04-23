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Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Джашарбек Узденов умер после продолжительной болезни

Общество
Депутат Государственной думы от фракции «Единая Россия» Джашарбек Узденов умер после продолжительной болезни

Министр природных ресурсов и экологии Карачаево-Черкесской Республики Джашарбек Узденов скончался в возрасте 56 лет из-за тяжелой болезни. Об этом сообщил глава фракции «Единая Россия» в Государственной думе Владимир Васильев.

Он выразил соболезнования семье и друзьям депутата от всех членов фракции, добавив, что Узденов был «чутким, внимательным, волевым, всегда готовым прийти на помощь».

«Он долго боролся, но, к сожалению, болезнь оказалась сильнее. Нам будет его очень не хватать», — подытожил глава «Единой России».

Ранее губернатор Липецкой области Игорь Артамонов сообщил о смерти другого депутата Государственной Думы — Николая Борцова.
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