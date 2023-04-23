Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Столичная Госавтоинспекция привела подробности массового ДТП на Киевском шоссе

Происшествия
Столичная Госавтоинспекция привела подробности массового ДТП на Киевском шоссе

Шесть автомобилей получили механические повреждения при столкновении на Киевском шоссе в Новой Москве. Подробности инцидента сообщает столичная Госавтоинспекция.

Изначально произошло столкновение трех автомобилей. Два автолюбителя после аварии вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент на них совершает наезд водитель «Хонды».

В результате столкновения с японской иномаркой один из водителей, вышедших на проезжую часть, скончался на месте от полученных травм. Второй водитель был доставлен в медучреждение. Позже столкнулись еще три автомобиля.

Массовая авария на 41-м километре Киевского шоссе произошла 22 апреля. На место происшествия прибыл вертолет скорой помощи.
москва смертельное дтп дтп массовое дтп киевское шоссе госавтоинспекция
Военкоры ФАН