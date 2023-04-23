Столичная Госавтоинспекция привела подробности массового ДТП на Киевском шоссе

Шесть автомобилей получили механические повреждения при столкновении на Киевском шоссе в Новой Москве. Подробности инцидента сообщает столичная Госавтоинспекция.
Изначально произошло столкновение трех автомобилей. Два автолюбителя после аварии вышли на проезжую часть, чтобы осмотреть повреждения. В этот момент на них совершает наезд водитель «Хонды».
В результате столкновения с японской иномаркой один из водителей, вышедших на проезжую часть, скончался на месте от полученных травм. Второй водитель был доставлен в медучреждение. Позже столкнулись еще три автомобиля.
Массовая авария на 41-м километре Киевского шоссе произошла 22 апреля. На место происшествия прибыл вертолет скорой помощи.