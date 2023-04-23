«Золотая неделя» в Китае стабилизирует рынок авиатоплива в стране после потерь от пандемии СOVID-19

Граждане Китая готовятся к отдыху во время празднования Дня труда, известного как «золотая неделя». Их желание провести отпуск за границей вызывает повышенный интерес на авиационное топливо в стране, что поможет восстановить его потребление после пандемии COVID-19, сообщает Bloomberg.
В этом году ожидается значительный рост спроса на авиабилеты за границу, который уже превышает данные 2019 года на 120%. По оценкам экспертов, спрос на авиатопливо в КНР в 2023 году вырастет на 430 тысяч баррелей в день.
Так, «золотая неделя» может стать ключевым моментом для почти полного восстановления общего потребления топлива в Китае. Это повысит и цены на нефть, что, в свою очередь, важно для рынка черного золота в целом.
Министерство энергетики ЦАР в России планирует начать разработку нового метода в борьбе с незаконной торговлей топливом. Нововведения будут касаться налогов и пошлин.