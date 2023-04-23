Дивидендная доходность ряда компаний России в 2023 году будет двузначной

Экономическая обстановка не отразится на показателях дивидендной доходности российских компаний. В текущем году она будет двузначной.
Как сообщает «Коммерсант», сейчас доходность находится на отметке примерно в 11%. Ее рост на Московской бирже устанавливают на протяжении девяти недель. Согласно итогам торгов 21 апреля положительная динамика достигла отметки 2640 пунктов относительно максимума с начала апреля прошлого года. Рост связывают со слабым положением российской валюты, нормализацией цен на нефть и дивиденды отечественных компаний.
До этого инвестиционный аналитик Александр Разуваев дал прогноз по индексу Московской биржи. Он спрогнозировал, что он может прибавить 30-40%.