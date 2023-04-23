Дивидендная доходность ряда компаний России в 2023 году будет двузначной

Как сообщает «Коммерсант», сейчас доходность находится на отметке примерно в 11%. Ее рост на Московской бирже устанавливают на протяжении девяти недель. Согласно итогам торгов 21 апреля положительная динамика достигла отметки 2640 пунктов относительно максимума с начала апреля прошлого года. Рост связывают со слабым положением российской валюты, нормализацией цен на нефть и дивиденды отечественных компаний.