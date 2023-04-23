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Останки девяти участников ВОВ обнаружили во время поисковых работ на мемориале в Калужской области

Общество
Останки девяти участников ВОВ обнаружили во время поисковых работ на мемориале в Калужской области

Весенние поисковые работы предваряют международную акцию Вахта Памяти, которая каждый год проводится на Зайцевой горе, сообщает ТАСС.

Губернатор Костромской области Сергей Ситников рассказал о первых днях экспедиции по местам боевых действий времен Великой Отечественной войны. Костромские поисковики в составе межрегиональной группы подняли останки девяти солдат красной Армии, которые участвовали в ВОВ.

Ситников отмечает, что в экспедиции принимают участие 80 добровольцев из восьми регионов России, а руководит поисковыми работами Сергей Шиянов. Сейчас проводится весенняя разведка перед началом большой международной Вахты Памяти, которая ежегодно проводится на мемориале в Калужской области.

Ранее сообщалось об обнаружении снаряда времен Великой Отечественной войны во дворе жилого дома в Москве. Периметр оцепили и вызвали на место происшествия саперов.
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