Останки девяти участников ВОВ обнаружили во время поисковых работ на мемориале в Калужской области

Ситников отмечает, что в экспедиции принимают участие 80 добровольцев из восьми регионов России, а руководит поисковыми работами Сергей Шиянов. Сейчас проводится весенняя разведка перед началом большой международной Вахты Памяти, которая ежегодно проводится на мемориале в Калужской области.