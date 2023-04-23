МИД Армении обвинил Баку в нарушении соглашения 2020 года из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Представители внешнеполитического ведомства Армении отметили, что Азербайджан «грубо нарушил» 6-й пункт указанного договора, установив КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил. Официально перекрыв Лачинский коридор, Баку намерен проводить политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и принудительный вывод армянского населения из региона, говорится в заявлении армянского МИД. Ереван обратился к Москве, призвав Россию выполнить обязательства, предусмотренные тем самым трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и обеспечить вывод сил ВС Азербайджана из Лачинского коридора.