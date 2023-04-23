МИД Армении обвинил Баку в нарушении соглашения 2020 года из-за установки Азербайджаном КПП в Лачинском коридоре

Армянский МИД обвинил Азербайджан в установлении КПП в Лачинском коридоре, что, по мнению Еревана, является вопиющим нарушением трехстороннего заявления 2020 года. По словам дипломатов, Баку преследует цель провести этнические чистки в Нагорном Карабахе, пишет ТАСС.
Представители внешнеполитического ведомства Армении отметили, что Азербайджан «грубо нарушил» 6-й пункт указанного договора, установив КПП в коридоре в зоне ответственности российских миротворческих сил. Официально перекрыв Лачинский коридор, Баку намерен проводить политики этнических чисток в Нагорном Карабахе и принудительный вывод армянского населения из региона, говорится в заявлении армянского МИД. Ереван обратился к Москве, призвав Россию выполнить обязательства, предусмотренные тем самым трехсторонним заявлением от 9 ноября 2020 года, и обеспечить вывод сил ВС Азербайджана из Лачинского коридора.
Напомним, что днем 22 апреля представители Госпогранслужбы Азербайджана установили КПП на условной границе с Арменией. По словам азербайджанской стороны, это было сделано «из-за злоупотребления Арменией дороги Лачин-Ханкенди и связанных с этим угроз безопасности».
Ранее Минобороны Азербайджана сообщало, что Армения в одностороннем порядке установила КПП на условной границе двух стран. По сведениям Баку, в ночь на 23 апреля в Лачинском районе камеры запечатлели проезд армянской колонны автомобилей, в том числе автокрана и двух грузовиков с жилыми модулями.