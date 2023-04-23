Папа римский Франциск планирует посетить Аргентину в 2024 году впервые за семь лет

Папа римский Франциск не хочет, чтобы его визит на родину связывали с предстоящими президентскими выборами. Об этом понтифик заявил журналисту аргентинской газеты La Nación.
Как пишет издание, выборы на пост президента страны назначены на октябрь 2023 года. Поэтому папа римский планирует избежать это событие, чтобы кандидаты не смогли в политических целях использовать его приезд. Более того, по данным СМИ, понтифики еще ни разу не посещали страну, в которой проходил избирательный процесс. Франциск подчеркнул, что на его решение о визите не повлияет новый глава Правительства Аргентины.
Ранее была названа дата планируемого государственного визита президента Южной Кореи Юн Сок Еля в США. Переговоры с американским лидером Джо Байденом состоятся с 24 по 30 апреля.