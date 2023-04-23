Папа римский Франциск планирует посетить Аргентину в 2024 году впервые за семь лет

Как пишет издание, выборы на пост президента страны назначены на октябрь 2023 года. Поэтому папа римский планирует избежать это событие, чтобы кандидаты не смогли в политических целях использовать его приезд. Более того, по данным СМИ, понтифики еще ни разу не посещали страну, в которой проходил избирательный процесс. Франциск подчеркнул, что на его решение о визите не повлияет новый глава Правительства Аргентины.