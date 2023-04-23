Стала ли Перестройка причиной распада СССР — мнение политолога Петра Колчина

— Из-за ряда управленческих и политических ошибок процесс Перестройки приобрел деструктивный характер. Во многом это связано с тем, что Советский Союз в последние свои годы практически не занимался борьбой с сепаратистами, обосновавшихся среди республиканских элит. Это кончилось тем, что националистически настроенные элементы на Кавказе, на Украине и в Прибалтике начали активно распространять свои идеологические воззрения в обществе. Этому, конечно, способствовала политика «гласности» и общее ослабление партийного контроля за жизнью общества. При этом досталось не только советской власти как таковой, но и русскому населению, проживавшему в союзных республиках.