Стала ли Перестройка причиной распада СССР — мнение политолога Петра Колчина

23 апреля 1985 на Пленуме ЦК КПСС был провозглашён курс на проведение Перестройки. Начавшись с «ускорения» экономики, она продолжилась «гласностью» и «демократизацией» советского общества, а закончилась развалом Советского Союза на 15 государств.
О том, была ли Перестройка причиной этого скорбного события, или дело было в чем-то другом, корреспондент ФАН поговорил с аналитиком Центра экспертного сопровождения политических процессов Петром Колчиным.
— Сегодня бытует мнение, что Перестройка была сугубо негативным политическим курсом, провозглашенным генеральным секретарем ЦК КПСС Михаилом Горбачевым. Так ли это?
— Безусловно, процесс перестройки запустил ряд положительных преобразований в стране. Было очевидно, что существовавшая на тот момент плановая модель экономики более не может выполнять свои функции, и что ей требуется пересмотр. Кроме того, правящие элиты видели, что советское общество требует демократических преобразований и хочет больше участвовать в жизни собственной страны.
— Что же в таком случае пошло не так?
— Из-за ряда управленческих и политических ошибок процесс Перестройки приобрел деструктивный характер. Во многом это связано с тем, что Советский Союз в последние свои годы практически не занимался борьбой с сепаратистами, обосновавшихся среди республиканских элит. Это кончилось тем, что националистически настроенные элементы на Кавказе, на Украине и в Прибалтике начали активно распространять свои идеологические воззрения в обществе. Этому, конечно, способствовала политика «гласности» и общее ослабление партийного контроля за жизнью общества. При этом досталось не только советской власти как таковой, но и русскому населению, проживавшему в союзных республиках.
Активно действовали и западные агенты влияния, ведущие подрывную деятельность в СССР. При их коррупционном воздействии на республиканские элиты страна все больше приобретала «центробежный эффект». Как итог — величайшая геополитическая катастрофа XX века, распад некогда единой страны, что стало бедствием для десятков миллионов человек.
— Но можно ли считать первопричиной всех этих бед именно Перестройку? Возможно ли, что триггером, который вызвал их, стало какое-то иное событие?
— Безусловно, валить все на новый политический курс руководства СССР не нужно. Очевидно, что реформы требовались, а государство и общество более не могли жить по-старому — так, как это продолжалось уже несколько десятилетий. Не Перестройка и не демократизация привели к коллапсу страны — а запущенные в результате них процессы, которые не смогло обуздать политическое руководство страны.
— Какие негативные последствия для стран образовавшегося постсоветского пространства имел развал СССР?
— Скажу на первый взгляд странную вещь, но основной ущерб от этого события понесла вовсе не Россия. В первую очередь, пострадали те самые «национальные окраины», которые так стремились «оторваться» от Москвы. Взгляните на ту же Прибалтику — несмотря на нарисованные экономические «успехи», эта страна массово вымирает! Отток населения и уменьшение рождаемости сделали этот регион самым демографически неблагополучным регионом в мире.
Взгляните на Украину — там власть в 2014 году захватили неонацисты, что привело к расколу украинского общества и, фактически, к гражданской войне, которая велась последние годы между Киевом и Донбассом.
А что в Средней Азии? Этот регион оказался неспособен существовать сам по себе как экономическая единица. Входящие в него страны очень сильно зависят от поставок из соседних государств, что плохо сказывается на их суверенитете. На Кавказе также оказалось немало кризисных элементов: в частности, Грузия так и не выстроила стабильную политическую систему и долгое время конфликтовала с Абхазией и Южной Осетией. Армения и Азербайджан так и вовсе вели соперничество за Нагорный Карабах.
Я глубоко убежден, что все вышеперечисленное является закономерным итогом распада Советского Союза, который был совершен руками националистических элит при поддержке западных агентов.
Ранее депутат Госдумы Олег Матвейчев оценил роль Михаила Горбачева в развале СССР.