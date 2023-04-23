«Вторым эшелоном после Украины»: военный аналитик Насонов о военных приготовлениях Польши

— Боеспособность польской армии я оцениваю не очень высоко, значительно ниже украинской по совокупности причин. Хотя бы потому, что Польша после XVIII века на поле боя самостоятельно не побеждала. Но ее нынешняя армия разделяет фашистскую идеологию, много в ней и бандеровцев. И главное, польская армия хочет быть авангардом натовского крестового похода против России.