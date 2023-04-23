«Вторым эшелоном после Украины»: военный аналитик Насонов о военных приготовлениях Польши

Издание Business Insider Polska пишет о том, что власти Польши готовятся к войне с Россией за Львов.
Кроме того, на сайте Министерства обороны Польши размещено постановление об обеспечении бесперебойного управления государством, что также говорит об активизации военных приготовлений.
Предполагается расширение полномочий премьер-министра, который может теперь «гибко формировать состав системы управления национальной безопасностью», что означает, что премьер наделяется полномочиями включить в систему другие органы власти.
«Постановление было представлено для согласования внутри правительства и на уровне воеводств. В случае одобрения новые правила вступят в силу в течение 14 дней», — говорится в публикации Business Insider Polska.
Прочие польские СМИ пишут, что Варшава фактически находится в предвоенном состоянии.
Свою оценку положению дел в Польше в интервью ФАН дал военный эксперт, ветеран боевых действий Роман Насонов.
— Насколько реален сценарий такого развития событий, то есть военные действия со стороны Польши для захвата определенных земель Украины?
— Задача притязаний на территории Украины в горячую фазу в настоящее время не вступила, поэтому обсуждать те или иные направления угроз со стороны Польши, наверное, преждевременно, но вполне можно предположить, что Польша хочет стать вторым эшелоном после Украины.
Сценарий этот более чем реалистичен, и он полностью лежит в русле всех тех действий, которые в настоящий момент польское руководство уже осуществило и того, о чем оно уже объявило, как о готовом плане.
Мы видим увеличение военного бюджета и численности польской армии, наделение главы правительства особыми полномочиями, формирование различных военных запасов — все это, включая создание новой системы управления воеводствами, действительно подтверждает агрессивную сущность Польши и ее намерение возглавить крестовый поход против православия в лице России и раскрывает хищническую сущность польского руководства, нацеленного на расширение своей территории в сторону нашей страны.
— Как Вы оцениваете в этой связи боеспособность польской армии?
— Боеспособность польской армии я оцениваю не очень высоко, значительно ниже украинской по совокупности причин. Хотя бы потому, что Польша после XVIII века на поле боя самостоятельно не побеждала. Но ее нынешняя армия разделяет фашистскую идеологию, много в ней и бандеровцев. И главное, польская армия хочет быть авангардом натовского крестового похода против России.
Также она переведена на натовские стандарты, принято натовское вооружение, имеет и единую с НАТО систему снабжения, связи, управления, тактику применения всех сил и средств на театре военных действий
— А увеличение численности польской армии, оснащение ее новым вооружением не связаны ли именно с нацеленностью на боестолкновения с Россией?
— Польское руководство буквально рвется в бой. И конечно, значительное (в разы) увеличение численности вооруженных сил, подготовка на своей территории баз ремонта техники, участвующей в украинском конфликте и пораженной российскими войсками, предоставление баз снабжения, логистических центров, аэродромов и всей иной военной логистики — все это, безусловно, говорит о подготовке к боестолкновениям с Россией.
Ранее военный аналитик Юрий Котенок высказал мнение, что Варшава активно вмешивается в военный конфликт, рассчитывая аннексировать часть украинских территорий.