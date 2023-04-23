«Физкульт-привет». Юбилей «Динамо», неожиданный запрет НБА для фанатов «Сакраменто» и скандал с Роналду

Плей-офф в НБА уже набрал мощные обороты. Болельщики могут выбрать по вкусу любую серию для просмотра, однако существует мнение, что самая яркая из них — это противостояние «Сакраменто» и «Голден Стэйт». Первые не выходили в решающую стадию чемпионата 16 лет, а вторые являются действующими обладателями трофея. «Кингз» на старте серии одержали две победы дома, а сами болельщики команды привели генерального менеджера «Уорриорз» Боба Майерса в бешенство. Дело в том, что фанат на протяжении всей игры звенел в колокольчик, чем сильно разозлил Майерса. В итоге НБА запретила болельщикам «Сакраменто» проносить эту вещь с собой на арену.