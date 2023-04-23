«Физкульт-привет». Юбилей «Динамо», неожиданный запрет НБА для фанатов «Сакраменто» и скандал с Роналду

Во многих больших турнирах уже наступает развязка всего сезона. Сегодня мы расскажем вам, как московское «Динамо» встретило столетний юбилей, поговорим о болельщиках на матчах плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации. Также попытаемся вместе понять, что заставило звездного футболиста саудовского «Аль-Насра» Криштиану Роналду показать непристойный жест и посмотрим на самое оригинальное празднование гола в плей-офф Национальной хоккейной лиги.
Московское «Динамо» на этой неделе отпраздновало большое событие — всему сообществу исполнилось 100 лет. Бело-голубые по этому случаю подготовили ряд сюрпризов для своих болельщиков, один из них — выход москвичей на домашний матч 24-го тура Российской премьер-лиги в лимитированной форме. Также «Динамо» открыло собственный фан-шоп в ГУМе, где атрибутику и сувениры клуба может приобрести любой желающий, правда, с очень высокой заработной платой.
Плей-офф в НБА уже набрал мощные обороты. Болельщики могут выбрать по вкусу любую серию для просмотра, однако существует мнение, что самая яркая из них — это противостояние «Сакраменто» и «Голден Стэйт». Первые не выходили в решающую стадию чемпионата 16 лет, а вторые являются действующими обладателями трофея. «Кингз» на старте серии одержали две победы дома, а сами болельщики команды привели генерального менеджера «Уорриорз» Боба Майерса в бешенство. Дело в том, что фанат на протяжении всей игры звенел в колокольчик, чем сильно разозлил Майерса. В итоге НБА запретила болельщикам «Сакраменто» проносить эту вещь с собой на арену.
Нападающий саудовского «Аль-Насра» и звезда мирового футбола Криштиану Роналду попал в неприятный инцидент. После матча очередного тура местного чемпионата 38-летний португалец показал непристойный жест в адрес болельщиков «Аль-Хиляля», что привело к скандалу. Влияние Роналду на футбол настолько велико, что местная футбольная федерация решила оставить этот эпизод без внимания, несмотря на призывы депортировать спортсмена из страны.
Напоследок расскажем о ярком моменте плей-офф Кубка Стэнли. Канадский форвард «Сиэтла» Брэндон Танев забросил шайбу в меньшинстве в ворота «Колорадо». Во-первых, голы нападающий забивает очень редко. Во-вторых, Танев решил разделить свою радость от события вместе с болельщицей «Колорадо», отправив ей воздушный поцелуй.
Это и многое другое — в новом выпуске проекта Федерального агентства новостей «Физкульт-привет».