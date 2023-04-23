Миссия РФ в ООН: США нарушили свои обязательства, не выдав визы журналистам из пула Сергея Лаврова

США нарушили свои обязательства, не выдав визы российским журналистам, которые должны были сопровождать главу МИД РФ Сергея Лаврова в Нью-Йорк на заседание Совбеза ООН. Такое заявление сделала миссия РФ в международной организации.
Все сроки и формальности при оформлении документов, позволяющих въезд на территорию США, были соблюдены. Однако журналисты все равно не получили свои визы.
Российская миссия в ООН охарактеризовала случившееся как пренебрежение международным правом со стороны США. Она также выразили надежду, что в организации предпримут необходимые шаги в отношении Вашингтона.
Ранее появилась информация, что американское посольство в Москве до сих пор не вернуло паспорта российским сотрудникам СМИ, которые не смогли улететь в Нью-Йорк. Об этом рассказал корреспондент «Известий».