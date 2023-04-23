Величайший драматург в мире: 23 апреля скончался Уильям Шекспир

Однако, несмотря на всеобщее признание его творчества, о его жизни известно мало. Исторические записи предоставляют нам лишь несколько подробностей личной жизни Шекспира, предоставляя ученым собирать воедино все, что они могут, из его произведений и других документов. Нередко можно услышать, что в действительности такого человека, как Уильям Шекспир не существовало, а его имя – собирательный образ. Дело в том, что практически вся биография поэта составлена из нескольких рассказов о нем от окружающих.