Величайший драматург в мире: 23 апреля скончался Уильям Шекспир

23 апреля исполняется 459 год со дня официальной смерти Уильяма Шекспира, одного из самых известных драматургов и поэтов в истории английской литературы. Родившийся в апреле 1564 года в Стратфорде-на-Эйвоне, графство Уорикшир, Англия, Шекспир широко известен как Эйвонский бард, в честь места его рождения.
Творчество Шекспира известно своим мастерским исследованием состояния человека и его способностью адаптировать и видоизменять традиционные литературные формы. Начиная с его ранних пьес, таких как «Сон в летнюю ночь» и «Ромео и Джульетта», и заканчивая более поздними произведениями, такими как эпическая трагедия «Гамлет», влияние Шекспира на английский язык и литературу трудно недооценить.
Однако, несмотря на всеобщее признание его творчества, о его жизни известно мало. Исторические записи предоставляют нам лишь несколько подробностей личной жизни Шекспира, предоставляя ученым собирать воедино все, что они могут, из его произведений и других документов. Нередко можно услышать, что в действительности такого человека, как Уильям Шекспир не существовало, а его имя – собирательный образ. Дело в том, что практически вся биография поэта составлена из нескольких рассказов о нем от окружающих.
Однако известно, что Шекспир родился в семье со скромным достатком и, вероятно, получил базовое образование, прежде чем жениться на Энн Хэтэуэй в 1582 году. Вместе у них родилось трое детей, причем их старшая дочь Сюзанна родилась всего через шесть месяцев после их свадьбы.
Хотя большинство его произведений было написано в конце 16-го и начале 17-го веков, влияние Шекспира сохраняется и по сей день. Его пьесы и сонеты продолжают исполняться и изучаться в школах и университетах по всему миру. Кроме того, произведения Шекспира были экранизированы в бесчисленных фильмах, телешоу и других средствах массовой информации, что сделало его всепроникающей культурной иконой.
В честь вклада Шекспира в английскую литературу и культуру 23 апреля отмечается как «Всемирный день книги», а также «День Шекспира» во многих частях мира.
Несмотря на много лет, прошедших с момента его смерти в 1616 году, творчество Шекспира продолжает очаровывать читателей и аудиторию своими непреходящими темами и персонажами. От трагических фигур Ромео и Джульетты до остроумных реплик Беатриче и Бенедикта в «Много шума из ничего» — произведения Шекспира остаются актуальными и пронзительными, что делает его одной из величайших литературных фигур всех времен.
Напомним, ранее ФАН рассказывал о советском драматурге Алексее Арбузове. Его постановки находили отклик у большинства зрителей, они были такими душевными и проникновенными.