Сын пресс-секретаря президента РФ Николай Песков сообщил, что семья поддержала его вступление в ЧВК «Вагнер»

По словам Николая, он решил вступить в ряды «музыкантов», чтобы поддержать СВО. Семья была шокирована решением молодого человека, но оценила его инициативу. В ЧВК Песков-младший служил простым артиллеристом на РСЗО «Ураган», но использовал другую фамилию, чтобы не привлекать внимания.