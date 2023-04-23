Сын пресс-секретаря президента РФ Николай Песков сообщил, что семья поддержала его вступление в ЧВК «Вагнер»

Николай Песков, который приходится сыном пресс-секретарю президента РФ Дмитрию Пескову, сообщил о положительном отношении семьи к его решению вступить в ЧВК «Вагнер». Об этом он рассказал в интервью тележурналисту Владимиру Соловьеву.
По словам Николая, он решил вступить в ряды «музыкантов», чтобы поддержать СВО. Семья была шокирована решением молодого человека, но оценила его инициативу. В ЧВК Песков-младший служил простым артиллеристом на РСЗО «Ураган», но использовал другую фамилию, чтобы не привлекать внимания.
«Волновались. Но зауважали мое решение. Поддержали», — пояснил сын пресс-секретаря главы РФ.
Ранее Николай Песков рассказал, как попал в ЧВК «Вагнер». Его сослуживцы сообщили, что все члены расчета РСЗО получили государственные награды.