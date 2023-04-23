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Экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил о ликвидации элитных подразделений ВСУ перед контрнаступлением

Армия
Экс-советник Кучмы Олег Соскин заявил о ликвидации элитных подразделений ВСУ перед контрнаступлением

Российская армия уничтожает элитные подразделения Вооруженных сил Украины, предназначавшиеся для весеннего контрнаступления. Об этом заявил экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.

В опубликованном видео на YouTube-канале он рассказал, что ВС РФ готовятся к колоссальным действиям против Украины. Он также отметил, что противовоздушная оборона страны совершенно беспомощна, поскольку пропускает даже беспилотники.

«Российская армия сберегает себя, ничего Украина сделать не может», — подытожил Соскин.

Ранее сообщалось, что российский снайпер в одиночку почти полностью ликвидировал разведывательную группу ВСУ на Краснолиманском направлении. Из четырех украинских бойцов в живых остался лишь один.
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