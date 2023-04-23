«Нет НАТО»: протесты против Североатлантического альянса и русофобии прошли в ряде европейских гордов

Глядя на все это зарождающееся антинатовское движение, складывается стойкое ощущение, что происходящее сейчас это всего лишь цветочки. Чем дольше Североатлантический альянс во главе с американцами будет продолжать раздувать огонь на Украине, тем больше подобных акций будет возникать в разных уголках Европы. И несли ничего не будет меняться, их мирный характер довольно быстро может перерасти в более агрессивные требования к властям.