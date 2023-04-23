Жители шведского города Гетеборг приняли участие в антинатовской акции. В шествии против членства страны в Североатлантическом альянсе, по оценкам местных властей, приняли участие от двухсот до трехсот тысяч горожан.
Шведы требуют сохранить традиционный для страны статус нейтрального государства, свободного от всяких союзов. То, от чего власти в последнее время отказываются. Активисты пронесли по центру города плакаты с надписями «Нет НАТО» и «Остановить "Аврору 23"» (учения альянса, которые сейчас проходят).
«Мы здесь, потому что хотим, чтобы свобода альянса сохранялась», — заявил один из участников демонстрации, один из организаторов Гетеборгского комитета мира Гуннель Берге.
В это время, в Германии прошли протесты немного иного характера. Жители города Торгау требуют нынешнее руководство республики вспомнить историю и изменить свое отношение к русским.
До очередной годовщины победы взятия советскими войсками Берлина осталось чуть больше двух недель, но немцы решили заранее напомнить о том, что произошло до этой знаменательной даты и под трек «Россия и Германия вместе» в минувшую субботу устроили марш.
Все дело в том, что в апреле 1945 года состоялась известная встреча на Эльбе, когда красноармейцы и солдаты Соединенных Штатов Америки дали известную клятву не допустить новой войны и посвятить жизнь укреплению мира и дружбы между народами. И вот спустя 78 лет об этом обещании, кажется, стали забывать.
Что ж, по всей видимости, немцы тоже устали от повестки, на которую их настраивает правительство — вражда с Россией и бесконечное подчинение союзникам в лице США и того же НАТО.
Похожая ситуация назревает и в Италии, стране, которая в свое время тоже пострадала от фашизма, хоть и считается его родоначальницей. Там митинги прошли сразу в нескольких городах. С акциями в Швеции и Германии их объединяет то, что и итальянцам надоело терпеть неудержимое желание альянса поддерживать оружием Украину.
Как пишет издание Fatto Quotidiano, акция, поддерживаемая итальянскими общественными и культурными деятелями, призывает провести народный референдум. Главная его цель — собрать подписи в пользу прекращения военной помощи Киеву. Активисты подчеркивают, что передача оружия незалежной нарушает конституцию страны. Акция уже проходит по всей Италии.
Глядя на все это зарождающееся антинатовское движение, складывается стойкое ощущение, что происходящее сейчас это всего лишь цветочки. Чем дольше Североатлантический альянс во главе с американцами будет продолжать раздувать огонь на Украине, тем больше подобных акций будет возникать в разных уголках Европы. И несли ничего не будет меняться, их мирный характер довольно быстро может перерасти в более агрессивные требования к властям.