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Лучшие обнинские школьники получат премии от компании SINTEC Group за победу на всероссийских олимпиадах

Общество
Лучшие обнинские школьники получат премии от компании SINTEC Group за победу на всероссийских олимпиадах

Школьники из Калужской области, прошедшие в финал всероссийской олимпиады, получат премии, на которые компания SINTEC Group выделила 1,5 млн рублей. Эта мера поддержки была введена впервые в регионе в рамках социального партнерства с бизнесом.

В Обнинске количество школьников, участвующих в научных олимпиадах, продолжает расти. Определены 13 участников всероссийской олимпиады, которые получат денежные призы от компании SINTEC Group в рамках государственно-частного партнерства. Также компания обеспечит транспорт и проведение образовательных мероприятий по различным научным дисциплинам для молодых ученых.

Ранее две школьницы из России стали призерами Европейской Математической олимпиады в Словении. Они получили в общей сложности четыре золотых медали.
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