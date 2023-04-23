Лучшие обнинские школьники получат премии от компании SINTEC Group за победу на всероссийских олимпиадах

Школьники из Калужской области, прошедшие в финал всероссийской олимпиады, получат премии, на которые компания SINTEC Group выделила 1,5 млн рублей. Эта мера поддержки была введена впервые в регионе в рамках социального партнерства с бизнесом.
В Обнинске количество школьников, участвующих в научных олимпиадах, продолжает расти. Определены 13 участников всероссийской олимпиады, которые получат денежные призы от компании SINTEC Group в рамках государственно-частного партнерства. Также компания обеспечит транспорт и проведение образовательных мероприятий по различным научным дисциплинам для молодых ученых.
Ранее две школьницы из России стали призерами Европейской Математической олимпиады в Словении. Они получили в общей сложности четыре золотых медали.