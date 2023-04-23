Замглавы МИД России Богданов обсудил с советником президента ОАЭ ситуацию в Судане

В восточноафриканском государстве восьмой день подряд продолжаются ожесточенные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Обе стороны конфликта пытаются установить контроль над наиболее важными объектами военной инфраструктуры и правительственными учреждениями. Согласно заявлению МИД РФ, данная тема стала одной из главных во время встречи Богданова с Гаргашем.