Замглавы МИД России Богданов обсудил с советником президента ОАЭ ситуацию в Судане

Дубай, 23 апреля. Спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и Северной Африке, замглавы МИД Михаил Богданов обсудил обстановку в Судане с дипломатическим советником президента ОАЭ Анваром Гаргашем. Это произошло во время визита российского дипломата в Дубай.
В восточноафриканском государстве восьмой день подряд продолжаются ожесточенные столкновения между армией и Силами быстрого реагирования (СБР). Обе стороны конфликта пытаются установить контроль над наиболее важными объектами военной инфраструктуры и правительственными учреждениями. Согласно заявлению МИД РФ, данная тема стала одной из главных во время встречи Богданова с Гаргашем.
«В ходе доверительной беседы состоялся обмен мнениями и координация подходов по актуальным вопросам ближневосточной проблематики с упором на складывающуюся ситуацию в Йемене, Сирии и Судане, а также в зоне Персидского залива», — говорится в сообщении министерства.
Ранее российский посол в Судане Андрей Черновол рассказал о проблемах, с которыми сталкивается дипмиссия РФ в Хартуме. По его словам, эвакуация соотечественников крайне затруднена, особенно на фоне продления властями Судана бесполетного режима.