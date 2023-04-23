МО Азербайджана: Армения в одностороннем порядке установила КПП на условной границе двух стран

По сведениям азербайджанской стороны, в ночь на 23 апреля в Лачинском районе камеры видеонаблюдения Министерства обороны запечатлели проезд армянской колонны автомобилей, в том числе автокрана и двух грузовиков с жилыми модулями. В Баку отметили, что машины двигались от населенного пункта Корнидзор, через реку Хакари, после чего пересекли условную границу и въехали на территорию Азербайджана.