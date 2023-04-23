МО Азербайджана: Армения в одностороннем порядке установила КПП на условной границе двух стран

Представители Минобороны Азербайджана сообщили, что Армения в одностороннем порядке установила контрольно-пропускной пункт (КПП) на условной границе двух стран. Об инциденте в приграничном регионе пишет ТАСС.
По сведениям азербайджанской стороны, в ночь на 23 апреля в Лачинском районе камеры видеонаблюдения Министерства обороны запечатлели проезд армянской колонны автомобилей, в том числе автокрана и двух грузовиков с жилыми модулями. В Баку отметили, что машины двигались от населенного пункта Корнидзор, через реку Хакари, после чего пересекли условную границу и въехали на территорию Азербайджана.
По возвращении, колонна остановилась на территории Армении, при этом два жилых модуля были выгружены в подготовленное место на границе с Азербайджаном — на стыке дороги Лачин — Ханкенди, добавили в военном ведомстве. Представители Министерства обороны Азербайджана подчеркнули, что Ереван действовал без предварительного согласования и в нарушение трехстороннего заявления от 10 (9) ноября 2020 года.