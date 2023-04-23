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Производство автомобильных подшипников за 200 млн рублей запустят подмосковной Дубне

Экономика
Производство автомобильных подшипников за 200 млн рублей запустят подмосковной Дубне

Завод автомобильных запчастей получил разрешительную документацию для запуска производства подшипников на территории особой экономической зоны (ОЭЗ) «Дубна». Об этом сообщает министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Сообщается, что ООО «Завод автомобильных подшипников №1» получит весь спектр налоговых льгот, которые есть у резидентов ОЭЗ. На предприятии будет создано более 30 рабочих мест.

«Общий объем инвестиций в проект составил более 200 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

В пресс-службе министерства подчеркнули, что проект нацелен на замещение импортных запчастей. В ближайшее время компания начнет выпуск автомобильных подшипников.

Ранее сообщалось, что в экономической зоне «Технополис Москва» стартовало производство отечественных электрогрузомобилей EVM PRO. Новинка автопрома способна преодолевать до 300 километров на одном заряде и перевозить груз весом до тонны.
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