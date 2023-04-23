Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и «Краснодара»

Гаджиев поделился в интервью с «Газетой.Ru», что «Спартак» сейчас не на своей волне и трудно предсказать исход его игры с «Краснодаром». Он также уточняет, что непонятно, вызваны ли проблемы с результативностью эмоциональным спадом или физическими причинами.