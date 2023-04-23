Бывший тренер «Анжи» Гаджи Гаджиев поделился ожиданиями от игры «Спартака» и «Краснодара»

Бывший главный тренер «Анжи» и «Амкара» Гаджи Гаджиев отметил, что сложно предсказать, кто выиграет встречу — «Спартак» или «Краснодар». По его мнению, бело-красные могут стукнуться с психологическими трудностями.
Гаджиев поделился в интервью с «Газетой.Ru», что «Спартак» сейчас не на своей волне и трудно предсказать исход его игры с «Краснодаром». Он также уточняет, что непонятно, вызваны ли проблемы с результативностью эмоциональным спадом или физическими причинами.
Ранее французская федерация футбола отказалась выделять перерывы во время матчей для мусульман. Представители организации считают, что правила проведения соревнований должны быть всеобщими.