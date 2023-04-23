Армия Политика Экономика Общество Происшествия Весь мир Гражданский экспертный клуб Герои Z #Армия2022 Проект «Предавшие» Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Лента новостей Эксклюзив Пресс-центр ФАН-ТВ
Поиск

Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся массированной DDоS-атаке

Общество
Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся массированной DDоS-атаке

Хакеры совершили DDоS-атаку на сетевые ресурсы Континентальной хоккейной лиги. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре организации.

В сообщении сказано, что в настоящий момент IT-специалисты проводят работу над восстановлением доступа и работоспособности систем. Также в пресс-службе отметили, что в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube запущен бесплатный прямой эфир с четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между командами «ЦСКА» и «АК Барс».

Ранее хакеры напали на ФТС, из-за чего пришлось на некоторые время приостановить работу. Поскольку это вызвало проблемы в оформлении грузов на таможне и замедлило процесс на всех постах.
хакеры континентальная хоккейная лига DDоS-атака
Военкоры ФАН