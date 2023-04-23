Сайт Континентальной хоккейной лиги подвергся массированной DDоS-атаке

Хакеры совершили DDоS-атаку на сетевые ресурсы Континентальной хоккейной лиги. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре организации.
В сообщении сказано, что в настоящий момент IT-специалисты проводят работу над восстановлением доступа и работоспособности систем. Также в пресс-службе отметили, что в социальной сети «ВКонтакте» и на видеохостинге YouTube запущен бесплатный прямой эфир с четвертого матча финальной серии Кубка Гагарина между командами «ЦСКА» и «АК Барс».
Ранее хакеры напали на ФТС, из-за чего пришлось на некоторые время приостановить работу. Поскольку это вызвало проблемы в оформлении грузов на таможне и замедлило процесс на всех постах.