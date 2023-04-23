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Российский теннисист Андрей Рублев уступил трофей турнира в Баня-Луке сербу Душану Лайовичу

Спорт
Российский теннисист Андрей Рублев уступил трофей турнира в Баня-Луке сербу Душану Лайовичу

Российский теннисист Андрей Рублев уступил трофей профессионального турнира серии ATP 250 в Баня-Луке сербскому спортсмену Душану Лайовичу. Призовой фонд соревнования превышает 560 тысяч евро, сообщают обозреватели RT.

Финальный матч россиянин проиграл со счетом 3:6, 6:4, 4:6. Игра из трех сетов заняла 2 часа 33 минуты. Серб выиграл второй титул в своей спортивной карьере в одиночном разряде.

Ранее СМИ информировали, что российский теннисист Андрей Рублев впервые выиграл турнир серии «Мастерс» в Монте-Карло, обыграв в финальном матче датского соперника Хольгера Руне.
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