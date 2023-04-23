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Власти Забайкальского края решили сэкономить на салюте по случаю 9 Мая в Чите для передачи денег на нужды СВО

Общество
Власти Забайкальского края решили сэкономить на салюте по случаю 9 Мая в Чите для передачи денег на нужды СВО

Правительство Забайкальского края сообщило об изменении формата празднования 9 Мая в Чите. Власти сообщили об отмене фейерверка на День Победы.

Министр культуры края Ирина Левкович заявила об изменениях в эфире ГТРК «Чита». Она отметила, что вместо ежегодного фейерверка на площади Ленина в городе будет салют. При этом сэкономленные средства направят на нужды спецоперации. Левкович отметила, что эту инициативу поддержали ее коллеги.

Ранее власти ряда российских регионов анонсировали изменения в праздновании Дня Победы. Одну из идей выдвинул губернатор Курской области Роман Старовойт.
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