Власти Забайкальского края решили сэкономить на салюте по случаю 9 Мая в Чите для передачи денег на нужды СВО

Министр культуры края Ирина Левкович заявила об изменениях в эфире ГТРК «Чита». Она отметила, что вместо ежегодного фейерверка на площади Ленина в городе будет салют. При этом сэкономленные средства направят на нужды спецоперации. Левкович отметила, что эту инициативу поддержали ее коллеги.