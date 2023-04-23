Сотрудницу полиции Петербурга задержали в состоянии наркотического опьянения на рабочем месте

Отмечается, что после обнаружения наркотиков женщину отправили на медосвидетельствование, на котором подтвердился факт употребления. Также у нее изъяли два пакетика с наркотическим веществом. В отношении сотрудницы начали служебную проверку и возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ.