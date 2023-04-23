Сотрудницу полиции Петербурга задержали в состоянии наркотического опьянения на рабочем месте

У старшего лейтенанта полиции Санкт-Петербурга обнаружили пакетики с наркотическим веществом, сообщает Telegram-канал SHOT.
Утром 23 апреля правоохранители заметили странности в поведении своей 32-летней коллеги. В какой-то момент у сотрудницы органов из кармана выпал пакет с запрещенным веществом.
Отмечается, что после обнаружения наркотиков женщину отправили на медосвидетельствование, на котором подтвердился факт употребления. Также у нее изъяли два пакетика с наркотическим веществом. В отношении сотрудницы начали служебную проверку и возбудили уголовное дело по ст. 228 УК РФ.
Ранее сообщалось, что экс-кандидата в депутаты Марию Томенюк задержали полицейские в момент, когда она закапывала в землю пакет с наркотиками.