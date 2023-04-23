СМИ сообщили о побеге заключенных из суданской тюрьмы после нападения на учреждение неизвестных

По данным СМИ, в старейшей суданской тюрьме Кобар отбывают наказание бывший президент Судана Омар аль-Башир и многие представители его администрации. Все они остаются под стражей. При этом многим арестантам действительно удалось воспользоваться нападением и покинуть пределы тюрьмы, отметили в Al Hadath.