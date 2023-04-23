СМИ сообщили о побеге заключенных из суданской тюрьмы после нападения на учреждение неизвестных

Часть заключенных сбежала из тюрьмы в столице Судана Хартуме после того, как на пенетрационное учреждение напала группа неизвестных злоумышленников. Об инциденте сообщил телеканал Al Hadath.
По данным СМИ, в старейшей суданской тюрьме Кобар отбывают наказание бывший президент Судана Омар аль-Башир и многие представители его администрации. Все они остаются под стражей. При этом многим арестантам действительно удалось воспользоваться нападением и покинуть пределы тюрьмы, отметили в Al Hadath.
Ранее сообщалось, что бойцы Сил быстрого реагирования Судана атаковали конвой посольства Франции во время эвакуации. В результате перестрелки у здания дипломатического представительства один француз получил ранение.