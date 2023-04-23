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Российские военные получили скрывающие от тепловизоров «плащи-невидимки»

Армия
Российские военные получили скрывающие от тепловизоров «плащи-невидимки»

Маскировочные плащи из материала, поглощающего тепловое излучение, начали использовать российские военные в зоне СВО. Об этом сообщает издание «Русская весна».

Новые «плащи-невидимки» сделаны из теплоизоляционного материала, который не позволяет увидеть человека с помощью тепловизора. Данная технология поможет российским солдатам незаметно приближаться к позициям ВСУ ночью.

Как отмечает издание, это далеко не новая разработка. Еще до начала спецоперации ВС РФ о создании подобных плащей сообщалось не только в России, но и других странах.

Ранее подобную разработку представила компания «Альфа К». Она показала невидимый для тепловизоров снайперский костюм «Богомол-Z».
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