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Житель Крыма избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга

Происшествия
Житель Крыма избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга

Молодой человек ворвался в дом к другу и его 94-летней прабабушке, а после избил и изнасиловал пожилую женщину. Об этом сообщает «360» в твоем Telegram-канале.

Друзья собирались выпить вместе, но в какой-то момент 21-летний злоумышленник заявил, что ему надо отлучиться на час. В это время он ворвался в дом товарища, снял с себя одежду, избил и изнасиловал его прабабушку.

По возвращении правнук потерпевшей обнаружил обнаженного друга, который громко храпел на теле пожилой женщины. Насильник после пробуждения попытался скрыться, но сотрудники полиции нашли и задержали его.

Сообщается также, что родственники избившего и изнасиловавшего прабабушку друга молодого мужчины угрожают расправой всей семье потерпевшей. По мнению родителей юноши, они испортили жизнь их сыну. Информации о состоянии пенсионерки не поступало.

Ранее в Адмиралтейском районе Петербурга до смерти избили 64-летнюю жительницу коммунальной квартиры. Пожилую женщину с ссадинами и гематомами обнаружили соседи.
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