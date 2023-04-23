Житель Крыма избил и изнасиловал 94-летнюю прабабушку друга

Молодой человек ворвался в дом к другу и его 94-летней прабабушке, а после избил и изнасиловал пожилую женщину. Об этом сообщает «360» в твоем Telegram-канале.
Друзья собирались выпить вместе, но в какой-то момент 21-летний злоумышленник заявил, что ему надо отлучиться на час. В это время он ворвался в дом товарища, снял с себя одежду, избил и изнасиловал его прабабушку.
По возвращении правнук потерпевшей обнаружил обнаженного друга, который громко храпел на теле пожилой женщины. Насильник после пробуждения попытался скрыться, но сотрудники полиции нашли и задержали его.
Сообщается также, что родственники избившего и изнасиловавшего прабабушку друга молодого мужчины угрожают расправой всей семье потерпевшей. По мнению родителей юноши, они испортили жизнь их сыну. Информации о состоянии пенсионерки не поступало.
Ранее в Адмиралтейском районе Петербурга до смерти избили 64-летнюю жительницу коммунальной квартиры. Пожилую женщину с ссадинами и гематомами обнаружили соседи.