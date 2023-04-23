Двое мужчин в Балашихе украли из банкоматов четыре миллиона рублей

Как сообщает Telegram-канал Shot, в ночь с 22 на 23 апреля воры проникли в магазин «Пятерочка», в холле которого находились терминалы «Московского кредитного банка» и «Промсвязьбанка». Далее с помощью лома они вскрыли автоматы и забрали наличные денежные средства. В настоящий момент сотрудниками правопорядка проводится работа по установлению личностей правонарушителей, а также возбуждено уголовное дело.