Двое мужчин в Балашихе украли из банкоматов четыре миллиона рублей

В Балашихе возбуждено головное дело по части четвертой статьи 158 УК РФ «Кража, совершенная организованной группой в особо крупном размере» после того, как двое неизвестных мужчин незаконно присвоили порядка четырех миллионов рублей из двух банкоматов.
Как сообщает Telegram-канал Shot, в ночь с 22 на 23 апреля воры проникли в магазин «Пятерочка», в холле которого находились терминалы «Московского кредитного банка» и «Промсвязьбанка». Далее с помощью лома они вскрыли автоматы и забрали наличные денежные средства. В настоящий момент сотрудниками правопорядка проводится работа по установлению личностей правонарушителей, а также возбуждено уголовное дело.
Ранее на территории государственного музея-заповедника «Коломенское» в Москве трое злоумышленников избили и ограбили мужчину.