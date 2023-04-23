Обвиняемого в растлении собственной дочери мужчину обнаружили мертвым в медчасти московского СИЗО

Известно, что 49-летний мужчина скончался от хронического заболевания в медицинской части СИЗО-4 в Северном Медведкове, сообщает ТАСС.
Заседание по делу о совершении развратных действий в отношении 13-летней девочки должно было пройти в Бабушкинском суде Москвы. Однако обвиняемого в растлении собственной дочери обнаружили без признаков жизни в медчасти СИЗО-4.
Медработник и городская бригада скорой помощи прибыли на место происшествия и констатировали смерть мужчины от хронического заболевания. О случившемся проинформированы СК и прокуратура.
Ранее сообщалось о 63-летнем мужчине, которого осудили за серию изнасилований и краж в Омске. Обвиняемый 12 лет скрывался от следствия.