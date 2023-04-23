Реализовать свое творчество и заработать в ЯRUS: авторы соцсети рассказали о жизни на юге

Ежедневные поощрения и поддержка от подписчиков: каждый пользователь российской социальной сети ЯRUS зарабатывает с момента регистрации. А монетизация видеоконтента позволяет получить 50 монет за каждые 1000 просмотров длинного видео и 20 монет за сюжеты. Начиная от 1000, внутреннюю валюту ЯRUS можно вывести на банковский счет в рублях по курсу один к одному.