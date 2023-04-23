Реализовать свое творчество и заработать в ЯRUS: авторы соцсети рассказали о жизни на юге

Живописные лиманы, творчество и виноградные посадки: семейные влоги авторов соцсети ЯRUS Юрия и Татьяны покоряют сердца пользователей. Как переехать ближе к морю, завести хозяйство и заработать в социальной сети ЯRUS, читайте в этой статье.
Начать новую жизнь всегда непросто, но именно это сделали пользователи соцсети ЯRUS — бывший пенсионер МВД Юрий и домохозяйка Татьяна. Переезд из Каменска-Уральского на берег Курчанского лимана помог осуществить давнюю мечту: родной дом, куриное хозяйство, любимые питомцы и близость моря — что еще нужно для счастья?
Творчество — важная часть контента авторов. Добрые влоги о рыбалке, виноградарстве и рисовании барельефа приближают каждого зрителя к жизни семейной пары.
«Огромная поддержка, добрые слова и советы: зрители стали частью нашей семьи. Мы делимся с подписчиками не только опытом земледелия, но и самыми яркими моментами нашей южной жизни», — рассказали Юрий и Татьяна.
Влоги о жизни обычной семьи с небольшой птицефермой и преданными питомцами пользуются популярностью среди аудитории российской соцсети ЯRUS. Однако щедрые донаты и монетизация просмотров — факт упорного труда двух авторов.
«Платформа ЯRUS даёт возможность заработать каждому. Но под лежачий камень вода не течет: мы работаем! У нас два канала в соцсети, которые приносят доход и дают отличный толчок для развития», — делятся блогеры.
Ежедневные поощрения и поддержка от подписчиков: каждый пользователь российской социальной сети ЯRUS зарабатывает с момента регистрации. А монетизация видеоконтента позволяет получить 50 монет за каждые 1000 просмотров длинного видео и 20 монет за сюжеты. Начиная от 1000, внутреннюю валюту ЯRUS можно вывести на банковский счет в рублях по курсу один к одному.