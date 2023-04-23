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Украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка еще два десятка ракет

Происшествия
Украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка еще два десятка ракет

Петровский район Донецка вновь оказался под ударом со стороны Вооруженные сил Украины. Боевики выпустили по нему два десятка ракет.

Очередную атаку зафиксировали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации. Обстрел произошел в 17:50. Украинские военнослужащие выпустили по району 20 ракет из РСЗО, какой именно не уточняется. До этого ВСУ направили такое же количество ракет.

Под обстрелом 23 апреля оказался и Киевский район. Украинские военные применили реактивную систему залпового огня для удара по Донецку.
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