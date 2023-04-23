Украинские военные выпустили по Петровскому району Донецка еще два десятка ракет

Очередную атаку зафиксировали в представительстве Донецкой Народной Республики в Совместном центре контроля и координации. Обстрел произошел в 17:50. Украинские военнослужащие выпустили по району 20 ракет из РСЗО, какой именно не уточняется. До этого ВСУ направили такое же количество ракет.