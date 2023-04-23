Жестоко избитая отчимом 11-летняя жительница Барнаула попала в реанимацию

Барнаульская школьница оказалась в реанимации после того, как ее жестоко избил отчим. Поссорившись с матерью 11-летней девочки, мужчина решил выместить злость на возлюбленной и ее дочери, сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Алтайскому краю.
По версии следствия, злоумышленник распивал спиртное со своей сожительницей, после чего между ними возник конфликт. Когда пара вернулась домой, дебошир сначала избил женщину, а потом и падчерицу. В результате школьница оказалась в больнице.
Врачи диагностировали у юной пациентки переломы костей лица и черепно-мозговую травму. Сотрудники правоохранительных органов задержали подозреваемого. По данным прокуратуры Алтайского края, в отношении отчима пострадавшей было заведено уголовное дело по пункту «б» части 2 статьи 111 УК РФ («Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнего»).
Ранее сообщалось, что в Москве пьяный отчим избил 12-летнего мальчика железным чайником. Медики диагностировали у пасынка дебошира ушибленную раны головы и ушиб левого предплечья.