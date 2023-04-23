Президент Турции раскритиковал оппозицию из-за ее поддержки ЛГБТ

Теперь же заявлениями Кылычдароглу воспользовался Сойлу, отметив, что «до Эрдогана» никто в Турции не мог открыто заявить, что является алевитом. Очевидно, что президент и его помощники пытаются таким ходом вернуть популярность среди электората, поскольку значительная часть населения страны негативно относится к пропаганде ценностей сексуальных меньшинств и выступает за ужесточение политики в этом вопросе. Эрдоган отметил, что выборы, намеченные на 14 мая, станут «уроком для тех, кто поддерживает ЛГБТ и насилие в отношении женщин».