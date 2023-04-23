Президент Турции раскритиковал оппозицию из-за ее поддержки ЛГБТ

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обвинил оппозицию в том, что она из-за позиции в отношении ЛГБТ-сообщества выступает против «священных семейных ценностей».
Такие заявления он адресовал «Республиканской народной парти» (РНП), «Демократической партии народов» и некоторым другим. К критике присоединился и министр внутренних дел Сулейман Сойлу, который с аналогичным посылом обратился к председателю РНП Кемалю Кылычдароглу. Указав на принадлежность политика к религиозной группе алевитов, он спросил, как тот мог принять ЛГБТ, следуя пути пророка Мухаммада.
В прошлом глава РНП опубликовал в Сети видео, в котором сказал, что является алевитом. Данная община подвергалась преследованиям со стороны суннитского большинства Турции. Религия алевитов, по некоторым данным берущая начало от шиитского ислама, предписывает терпимость и уважение ко всем людям, независимо от вероисповедания и других признаков.
Также ранее местная пресса сообщала о том, что Кылычдароглу на вопрос журналистов «не разрушает ли идеология ЛГБТ семейные ценности» ответил отрицательно. Также ряд изданий заявил о том, что глава РНП пообещал поддержку секс-меньшинствам в случае победы на выборах.
Теперь же заявлениями Кылычдароглу воспользовался Сойлу, отметив, что «до Эрдогана» никто в Турции не мог открыто заявить, что является алевитом. Очевидно, что президент и его помощники пытаются таким ходом вернуть популярность среди электората, поскольку значительная часть населения страны негативно относится к пропаганде ценностей сексуальных меньшинств и выступает за ужесточение политики в этом вопросе. Эрдоган отметил, что выборы, намеченные на 14 мая, станут «уроком для тех, кто поддерживает ЛГБТ и насилие в отношении женщин».
За последние годы правящая «Партия справедливости и развития» потеряла изрядную долю популярности из-за просчетов в экономической стратегии, попыток навязать исламские ценности населению и неэффективной борьбы с наплывом мигрантов. В результате впервые за два десятилетия оппозиция получила реальные шансы победить как на президентских, так и на парламентских выборах.
Ранее глава РНП попал в центр скандала, когда в рамках поездки по провинции Адыяман принял участие в коллективной молитве по окончании поста Рамадан. Во время церемонии в адрес Кылычдароглу посыпались оскорбления: политик якобы неправильно произносил молитву. Позже он подвергся аналогичным нападкам при посещении мавзолея одного из сподвижников пророка Мухаммада, после чего отказался от программы поездки и покинул провинцию.