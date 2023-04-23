Две женщины стали жертвами обстрела Макеевки со стороны ВСУ

Город Макеевка в Донецкой Народной Республике попал под обстрел со стороны боевиков Вооруженных сил Украины. В результате него погибли две женщины.
Информацией о последствиях удара поделились в представительстве ДНР в СЦКК. Там уточнили, что жертвами атаки стали женщины 1993 и 1985 года рождения. Также сообщается об одной пострадавшей жительнице Макеевки. ВСУ применили для обстрела ракеты из РСЗО.
Помимо Макеевки, под удар 23 апреля попали также районы Донецка. В результате одной из атак погиб пенсионер.