Водитель «запорожца» сбил пожилую петербурженку на Гражданском проспекте и въехал в подвал ТЦ

Водитель ЗАЗ не справился с управлением и сбил 51-летнюю петербурженку в Калининском районе. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.
Инцидент произошел ночью 22 апреля. Автолюбитель, потеряв управление, вылетел на тротуар и сбил женщину. После чего по инерции снес шлагбаум и въехал в подвал торгового центра «АкадемПарк».
Пострадавшую доставили в больницу в состоянии средней тяжести. В настоящее время правоохранители устанавливают все детали произошедшего.
В тот же день произошло другое ДТП. Мотоцикл Ducati столкнулся с автомобилем Hyundai в Приморском районе Петербурга. Управлявшая двухколесным транспортом девушка госпитализирована в тяжелом состоянии.