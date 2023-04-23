Режиссер Соколова предложила вернувшемуся в РФ актеру Козловскому доказать свою верность стране в Донбассе

Кинорежиссер Вера Соколова предложила осудившему спецоперацию и вернувшемуся в Россию из США на заработки актеру Даниле Козловскому доказать свою верность Отечеству в Донбассе. Об этом пишет «МК»
Приезд звезды «Духлесса» в Россию спровоцировал целый скандал в Сети. Пользователи призвали отменить выступления актера и обвинили его в отсутствии патриотизма.
Соколова, часто посещающая Донбасс, подсказала Козловскому, как исправить ситуацию. По ее мнению, актеру стоит посетить Донецк или Луганск, чтобы кардинально пересмотреть свое отношение к вопросу.
«Я думаю, что, если бы Даня хотя бы раз побывал на Аллее ангелов, он бы резко пересмотрел свое отношение к русскому народу – я имею ввиду наш многонациональный народ», — сказала режиссер.
Ранее член администрации ДНР Ян Гагин пригласил Козловского посетить Донбасс для оказания гуманитарной и моральной помощи гражданам региона и участникам боевых действий.