Главный тренер Сергей Юран назвал победу «Пари НН» над «Крыльями Советов» заслуженной и тяжелой

Команда из Нижнего Новгорода одержали волевую победу, обыграв самарских футболистов на своем поле со счетом 2:1. После этого «Пари НН» с 22 очками обосновались на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Крыльев» 25 очков, и они идут 12-ми в чемпионате РФ.