Главный тренер Сергей Юран назвал победу «Пари НН» над «Крыльями Советов» заслуженной и тяжелой

Главный тренер нижегородского клуба «Пари НН» Сергей Юран назвал победу над самарским ФК «Крылья Советов» в 24-м туре чемпионата России по футболу тяжелой, но заслуженной.
Он подчеркнул, что футболисты услышали его установки и выполняли их в этом матче достаточно точно.
«Парни — молодцы, они слушали, слышали и выполняли установку. Была тяжелая игра», — приводит слова наставника нижегородцев «Матч ТВ».
Команда из Нижнего Новгорода одержали волевую победу, обыграв самарских футболистов на своем поле со счетом 2:1. После этого «Пари НН» с 22 очками обосновались на 13-й позиции в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ). У «Крыльев» 25 очков, и они идут 12-ми в чемпионате РФ.
Напомним, что в игре предыдущего 23-го тура РПЛ столичное «Динамо» уверено переиграло команду из Нижнего Новгорода со счетом 3:1.