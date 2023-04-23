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Премьерный показ фильма об экспедиции до одной из самых северных точек в Якутии состоялся в столице республики

Общество
Премьерный показ фильма об экспедиции до одной из самых северных точек в Якутии состоялся в столице республики

Премьера фильма о грандиозной экспедиции к одной из самых северных точек Якутии состоялась в столице региона. Об этом сообщил ТАСС руководитель исследовательской группы, почетный полярник России Николай Находкин.

В Якутске состоялся показ документально-приключенческого фильма про экспедицию Русского географического общества, которая добралась на надувных катамаранах до острова Беннетта — одной из самых северных точек Якутии. Фильм назывался «Кочевники Ледовитого Океана».

Материалы путешественники собирали в течение двух лет. Власти региона заинтересовались достижениями экспедиции и захотели купить одно судно для исследований.
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