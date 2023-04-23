Сотрудники полиции начали проверку сообщения о громком хлопке в лесу Владимирской области

Житель Петушинского района Владимирской области отправил сотрудникам правоохранительных органов сообщение о громком хлопке, который он услышал вечером 22 апреля в районе лесополосы. Об этом пишет правительство региона в своем Telegram-канале.
Известно, что пострадавших и разрушений в результате случившегося нет. Кроме того, еще не установлена вероятность угрозы жизни и здоровью населения. В настоящий момент проверяется достоверность поступившего сообщения.
Ранее в Липецке возбудили дело по статье 213 Уголовного кодекса РФ «Хулиганство» после серии громких звуков рядом с жилым домом в 15 микрорайоне города. Полицейские уже опросили свидетелей и осмотрели место происшествия.