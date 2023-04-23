«Анамнез недели». Закон о воинском учете и декларация наличных накоплений

Гостем нового выпуска «Анамнеза недели» стал председатель ассоциации производителей детских товаров Михаил Ветров. Он обсудил с ведущим передачи Русланом Китайгородским вступивший в силу закон о едином реестре военнообязанных и предложение депутата Госдумы о необходимости декларации наличных накоплений граждан свыше миллиона рублей.
На прошлой неделе вступил в силу закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Теперь призывников будут оповещать с помощью как письменных, так и электронных извещений, которые будут рассылаться через портал «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе. С того момента, когда повестка будет считаться врученной, военнообязанные должны явиться в военкомат в течение 20 дней.
Депутат Государственной думы Анатолий Вассерман 17 апреля выступил с инициативой обязать жителей Российской Федерации декларировать накопленную сумму свыше одного миллиона рублей наличными, а также объяснять происхождение таких средств налоговым службам. Несмотря на то, что это пока еще просто предложение, сама идея уже успела вызвать вопросы у граждан нашей страны, а некоторые коллеги депутата и вовсе назвали это «нежизнеспособным предложением».
Как Михаил Ветров оценил идею Вассермана о декларации наличных накоплений россиян и возможно ли теперь будет скрыться от призыва со вступлением в силу в закона об электронных повестках для военнослужащих? Обо всем подробнее — в новом выпуске программы «Анамнез недели».