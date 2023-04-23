«Анамнез недели». Закон о воинском учете и декларация наличных накоплений

На прошлой неделе вступил в силу закон о едином реестре воинского учета и электронных повестках для военнообязанных. Теперь призывников будут оповещать с помощью как письменных, так и электронных извещений, которые будут рассылаться через портал «Госуслуги» или другие ресурсы в информационной системе. С того момента, когда повестка будет считаться врученной, военнообязанные должны явиться в военкомат в течение 20 дней.

