Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

Шесть автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.
Массовое ДТП произошло на 41-м километре Киевского шоссе. На место происшествия уже прибыл вертолет скорой помощи.
Известно как минимум об одном погибшем. Еще два человека пострадали, их состояние неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.
Ранее сообщалось о другой крупной аварии в Москве. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте. Данные о пострадавших не поступали.