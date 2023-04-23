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Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

Происшествия
Один человек погиб в массовом ДТП на Киевском шоссе в Москве

Шесть автомобилей столкнулись на Киевском шоссе в Москве. Об этом сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

Массовое ДТП произошло на 41-м километре Киевского шоссе. На место происшествия уже прибыл вертолет скорой помощи.

Известно как минимум об одном погибшем. Еще два человека пострадали, их состояние неизвестно. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось о другой крупной аварии в Москве. Массовое ДТП с участием четырех автомобилей произошло на Волгоградском проспекте. Данные о пострадавших не поступали.
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