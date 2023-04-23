Пожилая москвичка нашла похожий на мину предмет во время работы в саду на набережной Новикова-Прибоя

Пенсионерка обнаружила странный предмет во время работы в саду на набережной Новикова-Прибоя в Москве. Находка внешне напоминала мину, в связи с чем пожилая гражданка обратилась в компетентные органы, пишет Telegram-канал Mash.
Все случилось в столичном районе Хорошево-Мневники. Пожилая москвичка решила поработать на придомовом участке между первым и вторым подъездами многоэтажки, в которой проживала. Внезапно в земле бабушка увидела предмет, похожий на боеприпас.
Спустя какое-то время на место обнаружения потенциально опасной находки оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Другие подробности инцидента уточняются.
Ранее сообщалось, что похожий на гранату предмет нашли рядом с ТЭЦ на улице Генерала Дорохова в Москве. Место его обнаружения в столичном районе Очаково-Матвеевское оцепили сотрудники правоохранительных органов.