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Врач из Великобритании сделался больным после месяца поедания вредных продуктов

Общество
Врач из Великобритании сделался больным после месяца поедания вредных продуктов

Британский врач Крис ван Таллекен провел на себе опасный опыт. В течение месяца он ел сугубо вредную для организма пищу. В результате эксперимент всерьез подорвал его здоровье, пишет «АиФ».

«У меня также были сильные запоры, потому что в такой пище мало клетчатки и воды, и много соли», — поделился медик.

По его словам, диета на «мусорной еде» привела его к сильнейшей зависимости от нее. Она совсем не утоляла голод доктора-экспериментатора. После приема трэш-еды ему хотелось есть все больше и больше.

Ранее в СМИ рассказали о негативных последствиях диеты, состоящей исключительно из мясных продуктов.
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