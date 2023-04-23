Врач из Великобритании сделался больным после месяца поедания вредных продуктов

Британский врач Крис ван Таллекен провел на себе опасный опыт. В течение месяца он ел сугубо вредную для организма пищу. В результате эксперимент всерьез подорвал его здоровье, пишет «АиФ».
«У меня также были сильные запоры, потому что в такой пище мало клетчатки и воды, и много соли», — поделился медик.
По его словам, диета на «мусорной еде» привела его к сильнейшей зависимости от нее. Она совсем не утоляла голод доктора-экспериментатора. После приема трэш-еды ему хотелось есть все больше и больше.
Ранее в СМИ рассказали о негативных последствиях диеты, состоящей исключительно из мясных продуктов.