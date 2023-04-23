Financial Times: президент Украины Зеленский опасается неудачного контрудара ВСУ из-за нехватки солдат

Украинские власти опасаются, что неудачное контрнаступление ВСУ побудит западные страны отправить Киев за стол переговоров с Москвой, сообщает Financial Times.
Масштабная кампания по набору солдат в Вооруженные силы Украины не дает гарантий властям, что контрнаступление пройдет успешно. Отмечается, что руководство страны обеспокоено тем, что может столкнуться с нехваткой бойцов.
Британские журналисты уверены, что президент Украины Владимир Зеленский опасается неудачного контрудара со стороны ВСУ. Из-за поражения западные страны будут настаивать на участии Украины в переговорах с Москвой, чего Киев хочет избежать.
Ранее издание Washington Post опубликовало статью с данными спецслужб США, в которой контрнаступление считается провальным изначально. Предстоящая операция не оправдает ожиданий Киева.