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Financial Times: президент Украины Зеленский опасается неудачного контрудара ВСУ из-за нехватки солдат

Политика
Financial Times: президент Украины Зеленский опасается неудачного контрудара ВСУ из-за нехватки солдат

Украинские власти опасаются, что неудачное контрнаступление ВСУ побудит западные страны отправить Киев за стол переговоров с Москвой, сообщает Financial Times.

Масштабная кампания по набору солдат в Вооруженные силы Украины не дает гарантий властям, что контрнаступление пройдет успешно. Отмечается, что руководство страны обеспокоено тем, что может столкнуться с нехваткой бойцов.

Британские журналисты уверены, что президент Украины Владимир Зеленский опасается неудачного контрудара со стороны ВСУ. Из-за поражения западные страны будут настаивать на участии Украины в переговорах с Москвой, чего Киев хочет избежать.

Ранее издание Washington Post опубликовало статью с данными спецслужб США, в которой контрнаступление считается провальным изначально. Предстоящая операция не оправдает ожиданий Киева.
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