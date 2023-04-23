В Казахстане двоих рыбаков унесло в море на надувной лодке

Несчастный случай произошел с двумя рыбаками в Казахстане. Мужчин унесло в Каспийское море на надувной лодке, в связи с чем очевидцу ЧП пришлось вызывать спасателей, сообщает Sputnik Казахстан.
Все случилось в Мангистауской области. Двое приятелей 38 и 39 лет решили отправиться на рыбалку, но не рассчитали свои силы в борьбе с морской стихией. В итоге граждане Казахстана не смогли самостоятельно вернуться на берег.
Прибывшие по вызову спасатели вызволили рыбаков. По данным экстренных служб, мужчинам не потребовалась медицинская помощь. В спасательной операции участвовали девять человек, две единицы спецтехники, а также три плавсредства.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС спасли жизни двух рыбаков в Приморском крае. Мужчин унесло на надувной лодке в Уссурийский залив в районе Лазурной бухты, после чего их обнаружили спасатели в километре от береговой линии.