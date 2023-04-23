Пожар охватил кровлю мебельной фабрики в Ульяновске на площади 1050 квадратных метров

Пресс-служба МЧС сообщила о происшествии в Telegram-канале. Там показали видео с места пожара. На кадрах видно, как облака темного дыма поднимаются в небо. Рядом с производством стоят пожарные машины. На ликвидацию огня отправился 31 спасатель, задействовали восемь единиц техники. Информацию о последствиях ЧП и пострадавших пока не предоставили. Уточняется, что в 16:45 по московском времени пожар локализовали.