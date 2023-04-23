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Пожар охватил кровлю мебельной фабрики в Ульяновске на площади 1050 квадратных метров

Происшествия
Пожар охватил кровлю мебельной фабрики в Ульяновске на площади 1050 квадратных метров

Кровлю мебельной фабрики в Ульяновске охватил огонь. Спасатели борются с возгоранием, площадь которого составила 1050 кв. метров.

Пресс-служба МЧС сообщила о происшествии в Telegram-канале. Там показали видео с места пожара. На кадрах видно, как облака темного дыма поднимаются в небо. Рядом с производством стоят пожарные машины. На ликвидацию огня отправился 31 спасатель, задействовали восемь единиц техники. Информацию о последствиях ЧП и пострадавших пока не предоставили. Уточняется, что в 16:45 по московском времени пожар локализовали.

Ранее сообщалось о возгорании на двух предприятиях в Нижегородской области. По данному факту возбудили уголовное дело.
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