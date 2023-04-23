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Переданные Киеву Польшей и Словакией истребители МиГ-29 разбираются украинскими военными на запчасти

Политика
Переданные Киеву Польшей и Словакией истребители МиГ-29 разбираются украинскими военными на запчасти

Многие истребители МиГ-29, которые Варшава и Братислава передали украинским военным, неисправны и разбираются на детали. Об этом сообщает журнал Economist.

За последние недели власти Польши и Словакии передали Киеву восемь самолетов МиГ-29. При этом большая их часть находится не в самом лучшем состоянии. Украинские военные используют переданные машины в качестве источника запчастей для других истребителей.

Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил о завершении передачи самолетов МиГ-29 Украине. В общей сложности Братислава предоставила киевскому режиму 13 военных машин.
польша словакия Украина миг-29
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