Переданные Киеву Польшей и Словакией истребители МиГ-29 разбираются украинскими военными на запчасти

Многие истребители МиГ-29, которые Варшава и Братислава передали украинским военным, неисправны и разбираются на детали. Об этом сообщает журнал Economist.
За последние недели власти Польши и Словакии передали Киеву восемь самолетов МиГ-29. При этом большая их часть находится не в самом лучшем состоянии. Украинские военные используют переданные машины в качестве источника запчастей для других истребителей.
Ранее министр обороны Словакии Ярослав Надь объявил о завершении передачи самолетов МиГ-29 Украине. В общей сложности Братислава предоставила киевскому режиму 13 военных машин.